Pioli sorride, nessuno come il Milan in Serie A: il dato

Nella serata di ieri il Milan ha ospitato la Sampdoria allo Stadio San Siro ottenendo un successo netto per cinque reti a una. I rossoneri, grazie alla tripletta di Giroud e ai gol di Leao e Brahim Diaz hanno ripreso il proprio cammino in campionato. La corsa per accedere alla prossima Champions League è più accesa che mai e gli uomini di Stefano Pioli non possono assolutamente mancare questo obiettivo.

Con la vittoria maturata contro i liguri il Diavolo fa registrare un dato importante, che sottolinea come il Milan abbia un approccio piuttosto positivo agli incontri.

Milan gol Pioli

Gol nella prima mezz’ora? Nessuno come il Milan

In Serie A nessuno ha fatto più gol della squadra di mister Pioli nei primi trenta minuti di gioco. Con le tre marcature messe a segno a San Siro ieri sera, i rossoneri hanno raggiunta quota 21 gol totali in questa fascia di gara. 1/3 delle marcature totali arrivano in questo momento del match.

Il tecnico parmense spera di poter contare su un buon approccio, che è invece mancato in Champions League contro l’Inter, nell’incontro di domenica prossima contro la Juventus.