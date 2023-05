Il Milan sta già guardando alla sessione estiva di calciomercato ed uno dei nomi più caldi è quello di un calciatore spagnolo che ha già militato in Serie A per diversi anni, un attaccante molto duttile e con una buona media reti.

Il Milan su Alvaro Morata

Secondo la Gazzetta Dello Sport, nella lista di Maldini e Massara, c’è il nome di Alvaro Morata, il cui contratto con l’Atletico di Madrid scade definitivamente nel 2024.

Sia il club originario di Madrid, sia gli agenti del calciatore parlano di rinnovo, ma il club rossonero ha già preso informazioni su Morata e si starebbe pensando al suo acquisto.

L’attaccante spagnolo non è un nome nuovo in Serie A. Morata è stato per molti anni un calciatore della Juventus, club con cui ha vinto diversi scudetti e coppe italia.

Ora Maldini ci pensa davvero: insieme ad Arnautovic, è lui il nome il pole per il colpo in attacco. Da capire però quali saranno i futuri di Ibra, Rebic e Origi.