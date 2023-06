Milan, contatti avviati per il centrocampista del Valencia

I rossoneri devono colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Sandro Tonali e dal lungo infortunio che terrà fuori Bennacer a lungo. Vediamo i profili osservati dalla società.

La nuova stagione del Milan di Stefano Pioli non è iniziata nel migliore dei modi: l’addio di Paolo Maldini e la cessione di Sandro Tonali al Newcastle non possono certo far felici i tifosi milanisti, che tutto si aspettavano ma non la perdita del leader del centrocampo.

A questo va aggiunto l’infortunio di Bennacer e la mancanza di giocatori di valore in mezzo al campo, con Adli e Pobega che non hanno convinto a pieno l’ambiente rossonero. i nuovi dirigenti milanisti dovranno lavorare per dare a Pioli un reparto di qualità e quantità, in grado di competere a alti livelli in campionato, coppa Italia e Champions League.

Yunus Musah nel mirino del Milan

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, il Milan non starebbe trattando esclusivamente Loftus Cheek ma si starebbe muovendo anche per l’americano Yanus Musah, centrocampista in forza al Valencia.

Il giocatore è un punto fermo della nazionale USA e in Spagna ha dato prova delle sue qualità. Il Milan ha iniziato a parlare concretamente con il Valencia per assicurarsi il cartellino di Musah. La valutazione che ne fa la società rossonera si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

La cifra potrebbe bastare per portare alla corte di Stefano Pioli un giocatore giovane, di qualità e di corsa. Tutte caratteristiche cercate sia sul fronte societario che su quello tecnico, con il Milan che potrebbe presto iniettare nei meccanismi della squadra non solo Loftus Cheek, ma anche Pulisic, entrambi giocatori del Chelsea.

Il taccuino dei dirigenti rossoneri è pieno di nomi, come ad esempio Adama Traore, svincolato dal Wolverhampton e che potrebbe far comodo per quel che riguarda le fasce rossonere. L’obiettivo prioritario del Milan resta però la mediana, e quindi Musah.

Nelle prossime ore sapremo se saranno sufficienti i 20 milioni proposti dal Milan o se ci si dovrà spingere oltre per il cartellino del giovane centrocampista, che insieme a Pulisic potrebbe rappresentare la nazionale a stelle e strisce a Milano sul campo, oltre al presidente americano Gerry Cardinale.

Pioli attende fiducioso le operazioni di mercato, nella speranza di avere un gruppo completo di giocatori entro i primi giorni di luglio per iniziare al meglio la preparazione per la nuova stagione, la prima senza Tonali.