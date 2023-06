Calciomercato Milan, da Scamacca a Morata: cosa cambia in attacco

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa permettere ad Olivier Giroud di rifiatare, diversi i nomi in ballo, nei prossimi giorni, uno di questi, potrebbe prevalere definitivamente sugli altri.

I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Gianluca Scamacca, così come la Roma, per l’attaccante italiano, il West Ham, al momento, non sembrerebbe disposto ad aprire al prestito. Una situazione che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe frenare le speranze della squadra di Pioli.

In questi giorni Furlani è a Londra per Loftus-Cheek e Pulisic, non è da escludere che possa incontrarsi anche con gli Hammers per l’ex Sassuolo.

alvaro morata ansa spaziomilan.it

Scamacca difficile, Morata raggiungibile

Per l’attacco sembra più fattibile l’acquisto di Alvaro Morata, lo spagnolo ex Juventus si libererebbe con il pagamento della clausola di 10 milioni di euro. Il classe 1993, stando a quanto affermato dalla rosea, accetterebbe di buon grado il trasferimento al Diavolo. Questa l’ipotesi più concreta al momento, ma il sogno resta quello di affiancare Scamacca a Giroud.