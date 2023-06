De Ketelaere alla ricerca del gol? La risposta in conferenza stupisce tutti

Charles De Ketelaere debutta con il Belgio all’europeo U21 da capitano, in conferenza parole su Leao e sul suo periodo.

Il classe 2001′ del Milan ha fatto il suo esordio con la sua nazionale all’Europeo U21, che si sta svolgendo durante questo mese estivo in Romania e Georgia. A seguito del pareggio a reti inviolate contro l’Olanda alla prima partita del girone, CDK ha avuto modo di parlare in conferenza stampa. Risposte a domande che riguardavano la partita con la fascia sul braccio, ma anche il suo modo di pensare dentro al campo e gli elogi di Leao.

CDK:”Anche senza gol e assist sono felice lo stesso”

Il trequartista rossonero è apparso visibilmente contento in conferenza stampa, la scelta del ct belga di sceglierlo come capitano della sua nazionale U21:

Onorato di aver potuto indossare la fascia da capitano. In caso di ritorno di Aster, con ogni probabilità ritornerà lui ad essere il capitano.

Sull’elogio di Leao invece, ha parlato del suo rapporto con i social facendo riferimento anche al momento che si stava vivendo durante la partita:

Non do molta importanza ai social. Si stava vivendo un buon momento della partita.

Sulla mancanza di concretezza negli ultimi metri, ha dato una risposta che può spiazzare al primo impatto, ma che descrive esattamente la sua filosofia calcistica in questo momento:

Vorrei dare il mio contributo alla mia squadra con un gol o un assist, ma anche se non dovessi farlo sarei contento in caso di vittoria e di una mia ottima prestazione.

In una stagione deludente in termini realizzativi e non solo per il belga, questa idea di pensiero aiuta sicurame a superare meglio dei periodi di difficoltà.