Funerale Berlusconi, Infantino assente: svelato il motivo

Non c’era al funerale di Silvio Berlusconi il presidente della FIFA Gianni Infantino: svelato il motivo.

Grande cordoglio per la morte dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. Avrebbe dovuto partecipare al funerale, tenutosi quest’oggi al Duomo di Milano, anche il presidente della FIFA Gianni Infantino ma alla fine non si è presentato. Il motivo è dovuto però ad un contrattempo inaspettato.

Funerale Berlusconi, assente Infantino: svelato il motivo

La partecipazione di Infantino alla cerimonia funebre è un segno dell’importanza e del rispetto che Berlusconi ha suscitato nel mondo del calcio. Nonostante le distanze e gli inconvenienti di viaggio. Infantino voleva rendere omaggio all’ex presidente del Milan, testimoniando l’impatto duraturo che Berlusconi ha avuto nel panorama calcistico.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha affrontato un contrattempo durante il suo viaggio a Milano per partecipare all’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Milan. Secondo quanto riportato da Sky, l’aereo su cui viaggiava Infantino ha subito un guasto tecnico, ritardando il suo arrivo nella città italiana.

Nonostante l’inconveniente, Infantino ha fortemente voluto essere presente al funerale di Berlusconi e ha deciso di proseguire il suo viaggio non appena il problema tecnico è stato risolto. Dopo essere partito da Miami, dove si trovava per impegni di lavoro, il presidente della FIFA sta atterrando a Milano proprio in questi minuti, ad esequie già finite.