Futuro Thuram, colpo di scena: un club di Serie A tenta il sorpasso sul Milan

Nonostante il calciomercato si ancora in fase embrionale, lo scenario che riguarda Marcus Thuram potrebbe cambiare rapidamente.

Il calciomercato del Milan non guarda solo alle uscite, nonostante i rumors su Tonali siano forti nelle ultime ore. Infatti i rossoneri stanno andando incontro ad una vera e propria rivoluzione del gruppo squadra. Moncada, responsabile del mercato del Milan dopo l’uscita di Maldini, sta preparando altri colpi in entrata.

Milan, la situazione Thuram

Uno dei nomi che vanno forte per l’attacco rossonero è quello di Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza con il Borussia Moenchengladbach. Infatti il Milan, come riportato da RMC Sport, si contende Thuram insieme al PSG, in una lotta che sembrerebbe del tutto impari.

Tuttavia il Milan c’è, anche se dovrà fare attenzione all’inserimento di una terza concorrente: l’Inter. I cugini nerazzurri erano dati fuori dalla corsa al francese, ma secondo RMC Sport la situazione sta cambiando. Infatti la dirigenza nerazzurra viene considerata ancora in pressing su Thuram, vista la possibilità del colpo a parametro zero.

Inoltre in casa Inter si sta liberando un posto in attacco, vista la prossima partenza di Dzeko direzione Fenerbache. Di conseguenza potrebbe iniziare l’ennesimo derby dell’anno, questa volta lato calciomercato.