Inzaghi senza freni sul Milan e Maldini: “Tutti pensiamo quelle cose lì”, poi su Ibrahimovic

Il finale di stagione del Milan è stato un’altalena di emozioni. Dalla stagione conclusa a singhiozzo, passando per l’addio al calcio di Ibrahimovic, fino ad arrivare al divorzio con Maldini, il termometro emotivo dei tifosi del Diavolo è stato sicuramente scosso a dovere.

Milan, parla Super Pippo

Termometro emotivo destinato a vibrare ancora se viene fuori il nome di Filippo Inzaghi. La leggenda rossonera ha parlato del finale di stagione ai microfoni di TMW, mentre si trovava a Rimini per l’iniziativa The Coach Experience.

FOTO: Inzaghi

Inzaghi ha iniziato parlando dell’addio di Maldini.

Sull’addio di Maldini? “Tutti pensiamo quelle cose lì… Da quando è arrivato lui hanno vinto lo Scudetto, sono arrivati in semifinale di Champions… È una leggenda, un grande uomo, ma non entro nel merito”.

Inzaghi ha poi continuato parlando dell’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic come allenatore? “Può fare tutto, ma bisognerebbe chiederlo a lui. In questi giorni lo chiamerò, è un grande amico. Dispiace quando certi campioni lasciano, ma è stata una festa bellissima per lui e qualsiasi cosa farà la farà bene, Mi auguro rimanga al Milan, dopo aver perso Maldini lui può dare molto”.

Queste le idee di Filippo Inzaghi, idee che non si discostano dalla volontà espressa dai tifosi del Diavolo. L’idea di Ibra in società stuzzica chiunque, anche se resta un percorso improbabile nel prossimo futuro. Inoltre le emozioni e le sensazioni per l’esclusione di Maldini non possono che essere le stesse di chiunque. Tuttavia solo il tempo saprà a chi dare ragione.