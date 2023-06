Ultim’ora Massara, sta succedendo in queste ore a Milanello!

Sono ore tese in casa Milan. Nella giornata di ieri la notizia del licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara ha sconvolto tutto il popolo rossonero, generando un clima di incertezza e paura per quella che sarà la prossima stagione.

Massara lascia Casa Milan in attesa dell’annuncio: le ultime

Frederic Massara, attuale ds del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il direttore sportivo del club rossonero è arrivato circa un’ora fa presso la sede per continuare a svolgere il suo lavoro di normale amministrazione. Pochi minuti fa Massara ha lasciato casa Milan.

Maldini non si è visto e non ci sono ancora novità riguardanti l’annuncio. Al momento non è noto l’orario in cui la società comunicherà la decisione presa sui due dirigenti, il clima in queste ore è caldissimo e la possibilità che a breve ci siano aggiornamenti c’è.