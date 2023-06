Milan beffato sul mercato? La Roma tenta lo scippo!

Il Milan è alla ricerca di attaccante: sfumato Thuram, nuovo acquisto dell’Inter, i rossoneri sono sul mercato per cercare una punta.

L’età avanzata del francese ha portato il Milan a decidere di cercare un altro attaccante. Il prescelto sembrava essere Thuram, ma i cugini nerazzurri, nel giro di 24 ore, sono riusciti a scipparlo ai rossoneri. Un colpo a 0 che avrebbe tanto fatto comodo al Milan.

Ora i nomi che si fanno sono tanti, ma i rossoneri rischiano ancora una volta di essere beffati da un altro club di Serie A che ha messo gli occhi su un obiettivo del Milan.

Milan e Roma pronte all’asta di mercato per Morata

Secondo Il Messaggero la squadra giallorossa sta monitorando attentamente Morata come alternativa al loro obiettivo principale, Gianluca Scamacca, la cui trattativa sembra essere in attesa a causa di un’offerta proveniente dal West Ham.

Tuttavia, al di là di essere solo un’ipotesi o una suggestione, l’interesse per Morata da parte della Roma è sostenuto dalla solida amicizia tra l’attaccante spagnolo e Paulo Dybala, nonché dal desiderio di Morata di fare ritorno nella Serie A, dopo la sua esperienza di successo con la Juventus. È importante sottolineare che il Milan è anche interessato a Morata, poiché la squadra sta ancora cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i dirigenti del Milan hanno recentemente avuto dei contatti con l’Atletico Madrid al fine di avviare una trattativa per l’acquisizione di Morata. Nella scorsa stagione, l’attaccante spagnolo ha disputato 45 partite con il suo club e ha segnato 15 gol, fornendo anche 5 assist.

L’eventuale arrivo di Morata rappresenterebbe un grande colpo per il reparto offensivo del Milan, poiché darebbe a Stefano Pioli un giocatore capace di raggiungere la doppia cifra in termini di gol segnati. Inoltre, Morata è già un nome familiare per la Serie A, avendo giocato e vinto con la maglia della Juventus in passato.

L’interesse delle due squadre italiane per Morata sottolinea il suo valore come attaccante di talento e la sua esperienza nel calcio italiano. Tuttavia, va notato che la trattativa è ancora in corso e i costi elevati in termini di trasferimento e stipendio potrebbero rappresentare un ostacolo da superare.

Il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo appena la cessione di Tonali sarà definita, sbaragliando la concorrenza della Roma per lo spagnolo. La formula potrebbe essere la stessa utilizzata dalla Juventus, un prestito oneroso con diritto di riscatto, così da permettere a Pioli di valutare l’attaccante nel sistema Milan.

La squadra rossonera dovrà fare molta attenzione al possibile affondo della Roma, che potrebbe garantire la titolarità indiscussa al giocatore dell’Atletico, visto l’infortunio grave di Abraham, che lo terrà fuori per parte della stagione prossima.

Il colpo quindi si prospetta di difficile entità, tuttavia Morata rappresenterebbe un’ottima pedina per lo scacchiere di Pioli, che vedrebbe il parco prime punte allargarsi, visto l’età che avanza per Giroud e i numeri deludenti di Origi.