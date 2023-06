A Cattolica si conclude la Milan Cup: festa per i bambini delle scuole calcio rossonere

Si è chiusa oggi la due giorni della Milan Cup by Banco BPM, evento organizzato allo stadio “Caibi” di Cattolica. Nell’occasione circa 700 bambini appartenenti a 48 scuole calcio e centri tecnici rossoneri si sono sfidati in una manifestazione all’insegna della condivisione.

All’evento hanno infatti partecipato la categoria “Primi Calci” (2014-2015) e i Pulcini (2012-2013) di alcuni centri giovanili del milanese ma non solo. Presente infatti anche una formazione rumena e una svizzera.

Al termine dei 196 incontri giocatori tra ieri e oggi si è svolta la cerimonia di premiazione per la squadra vincitrice ma anche per alcuni premi individuali come miglior giocatore e miglior portiere per ciascuna categoria, gol più bello della manifestazione e Premio Fair Play.

Tra gli ospiti d’onore figurano Gegio, speaker rossonero a San Siro, Nicola Antonio Romeo, Assessore Servizi Sociali e Politiche per famiglie e integrazione del Comune di Cattolica, e Paolo Pollice, Responsabile Centro Imprese Marche di Banco BPM.

Anche Antonio Corbellini, Responsabile Academy e Area Formazione di AC Milan, ha voluto celebrare l’occasione di festa con le seguenti dichiarazioni:

“Come Club siamo sempre attenti alla cura dei rapporti con tutte le nostre affiliate, come anche alla formazione sia sportiva che umana dei ragazzi. La Milan Cup è per noi una grande occasione per incontrare le Scuole Calcio e i Centri Tecnici rossoneri e siamo felicissimi di aver avuto finalmente l’opportunità di riabbracciarli a quattro anni dall’ultima volta. Il Milan è una grande famiglia ed è per noi fondamentale condividere con loro i principi e i valori che da sempre ci contraddistinguono”.

Tenendo conto della location di giornata, Fondazione Milan ha deciso di organizzare uno Special Camp per 160 bambini e bambine del territorio romagnolo, colpito un mese fa dalla terribile alluvione. L’evento si svolgerà allo stadio “Morgagni” di Forlì.