Calciomercato Milan, se si complica Thuram è già pronta l’alternativa: l’idea dalla Premier

Si infiamma il mercato del Milan, Thuram è l’obiettivo principale per l’attacco, ma è pronta un’alternativa dalla Premier League

La stagione 2022\23 è oramai conclusa, è tempo quindi di cominciare a pensare alla prossima stagione. Gli uomini di mercato rossoneri, con a capo l’ex capo dello scouting Geoffray Moncada, sono a lavoro per rinforzare la rosa di mister Stefano Pioli in quei ruoli dove quest’anno ha dimostrato di avere qualche buco.

Uno di questi è sicuramente l’attacco. La poca continuità di Rebic, l’approccio difficile al campionato italiano di Origi e il quasi nullo apporto di Zlatan Ibrahimovic, hanno fatto ricadere su Olivier Giroud l’intero peso dell’attacco rossonero, che il francese ha sorretto con coraggio, contribuendo alla causa con 13 gol in 33 partite. Tuttavia l’età non è dalla sua parte, il 30 settembre prossimo saranno 37 primavere. Per questo motivo serve un’alternativa valida che possa sostituire il francese al centro dell’attacco.

Calciomercato Milan, Thuram in pole per l’attacco

Nelle ultime settimane si è fatto largo il nome di Marcus Thuram, attaccante francese classe ’97 ora in forza al Borussia M’gladbach. I rossoneri hanno individuato in lui il profilo ideale, vista anche la sua grande duttilità, per rafforzare il reparto offensivo.

Thuram è in scadenza di contratto e gradirebbe Milano come sua prossima destinazione. Tuttavia sul calciatore è forte l’interesse del PSG. I rossoneri non si possono spingere oltre i 4,5 milioni di euro più bonus di ingaggio, mentre i francesi si sono spinti fino ai 7 milioni di euro.

Cosa succede se si complica Thuram? Pronta l’alternativa dalla Premier

Dato che la trattativa Thuram potrebbe prendere risvolti inaspettati, non molto positivi per il Milan, in via Aldo Rossi sono alla ricerca di un’alternativa valida, nel caso in cui la trattativa con il francese saltasse.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il profilo individuato è Fabio Silva. Portoghese, classe 2002. Questa stagione ha giocato in prestito al PSV, ma il proprietario del cartellino è il Wolverhampton. Anche qui però i rossoneri dovranno battere la concorrenza di Roma e Siviglia.