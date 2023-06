Il Milan non vuole cedere Maignan: la cifra richiesta dalla società per trattare

Il Milan non vuole cedere il portiere francese ed è stato fissato il prezzo per poter trattare con gli altri club.

Il prezzo per una probabile cessione da parte del Milan di Mike Maignan è stato fissato dato che molti club, soprattutto esteri, vogliono il portiere, ma il Milan non farà sconti a nessuno.

Il Milan blinda Maignan: la cifra!

Cedere Mike Maignan, pilastro assoluto di questo Milan, non è un obiettivo del club rossonero. Dato però l’interessamento di tanti top club ecco che è stato fissato il prezzo in caso di una sua probabile cessione.

Secondo il Corriere della Sera il prezzo fissato dal Milan è di ben 100 milioni di euro. Dunque questa è la cifra per avvertire gli altri club, su tutti Manchester United e Chelsea, molto interessati al portiere francese. Il club rossonero quindi non cederà Magic Mike ma impostando questa cifra per una sua cessione manda un chiaro segnale alle altre squadre interessate.