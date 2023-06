Milan x New Era: la nuova collezione è ora disponibile

La nuova partnership tra Milan e New Era ha lanciato una collezione per celebrare la gloriosa storia dei rossoneri.

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato la partnership con il famoso marchio di moda internazionale New Era. Dalla collaborazione è scaturita una collection di headwear con i tipici colori del Milan: il rosso e il nero, e in altre tonalità che prestano attenzione ai consumatori più appassionati. Il logo del Milan sarà accostato a quello del brand di moda.

Da oggi, 30 giugno 2023, sarà possibile acquistare i prodotti frutto della collaborazione su entrambi gli store online ufficiali. Una ulteriore edizione esclusiva di cappellini 123 59FIFTY sarà messa in vendita dal cinque luglio. Su questi sarà presente una ricamatura in cotone nero per enfatizzare le sette Champions League vinte e il motto della società. L’intento è quello di celebrare i 123 anni di storia del club.

Il Vice President EMEA di New Era Paul Gils ha commentato così la collaborazione: