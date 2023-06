Allarme Milan, il Manchester United fa sul serio per un top: pronta maxi offerta

Il Manchester United guarda sempre più in Italia. Tanti i nomi del nostro campionato accostati al club inglese, ora anche il Milan è sotto attacco.

Nonostante la richiesta elevata dei rossoneri, i Red Devils non sembrano tirarsi indietro e sono pronti a soddisfarla. Forte del terzo posto conquistato in Premier League e della qualificazione in Champions raggiunta, il Manchester United vuole rinforzare la rosa per ritornare ai fasti di un tempo. Proprio per questo motivo un top del reparto arretrato del Milan è finito nel mirino degli inglesi.

Assalto Manchester United, punta Theo Hernandez

Non è certo una sorpresa la potenza economica e l’appeal della Premier League, soprattutto se si parla di un club glorioso come il Manchester United. Ecco perché l’interesse mostrato per il terzino francese del Milan, spaventa molto società e tifosi. La partenza di un top potrà sicuramente servire a finanziare un importante mercato in entrata, ma verrà presa in considerazione solo un’offerta adeguata: niente sconti.

Dopo Rabiot, Zielinski, Hojlund, Chiesa, Kim e Osimhen, un altro big della nostra Serie A è stato accostato allo United. Se i sondaggi per Theo Hernandez si trasformeranno in un’offerta, questa dovrà essere di almeno 60 milioni, il triplo di quanto speso dai rossoneri per prelevarlo dal Real Madrid nel 2019. La sua situazione contrattuale è stabile: a febbraio dello scorso anno ha prolungato fino al 2026 con, annesso, significativo aumento di stipendio. Segnale di quanto il francese sia fondamentale nello scacchiere di mister Pioli, ma di fronte a una maxi offerta sarà difficile dire di no.