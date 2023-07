Accordo ad un passo: torna in Italia e diventa un rimpianto Milan

Dopo gli arrivi dal Chelsea di Chiristian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, il Milan potrebbe avere un rimpianto in sede di calciomercato.

Il Milan, così come tutte altre squadre, è tutto focalizzato sulla prossima stagione. Giorgio Furlani (nuovo amministratore delegato) e Geoffrey Moncada (nuovo capo osservatore) sono infatti al lavoro per regalare una squadra a Stefano Pioli che possa competere per la vittoria dello Scudetto e che possa ripetere il percorso fatto l’anno scorso in Champions League.

Dopo la dolorosa cessione di Sandro Tonali al ricchissimo Newcastle per la bellezza di circa 75 milioni di euro, di fatto, il Milan si è segnalato per due colpi molto importanti. Dal Chelsea, infatti, sono arrivati il centrocampista Ruben Loftus-Cheek ed il trequartista Christian Pulisic. Per prendere questi due giocatori, i rossoneri hanno versato nelle casse economiche del team della Premier League circa 40 milioni di euro.

Se Ruben Loftus-Cheek, ovviamente, sarà schierato a centrocampo, Christiano Pulisic sarà il jolly d’attacco di Stefano Pioli. L’intenzione dell’allenatore del Milan è infatti di schierare lo statunitense sia come attaccante esterno a destra, o a sinistra per far riposare Rafael Leao, che come trequartista. Tuttavia, in attesa di altri colpi in entrata, per il ‘Diavolo’ bisogna registrare un rimpianto di mercato.

Mercato Milan, l’ex rossonero Milos Kerkez torna in Italia: il giovane ungherese andrà alla Lazio

Come scritto su Twitter dal giornalista ‘Rudi Galetti’, infatti, la Lazio ha chiuso per l’arrivo in prestito di Milos Kerkez dall’AZ Alkmaar. Il terzino sinistro ungherese, quindi, tornerà in Italia dopo appena un anno dal suo addio al Milan. Il club rossonero, di fatto l’aveva presa nel 2021 dal Gyori Eto, per la sua Primavera, ma dopo appena un anno è stato ceduto all’AZ Alkmaar.

Milos Kerkez con la maglia del Milan Primavera ha disputato 19 presenze, riuscendo a collezionare anche un assist vincente. L’ungherese classe 2003, di fatto, potrebbe rappresentare un pianto per il team rossonero, soprattutto se dovesse farsi trovare pronto quando Maurizio Sarri lo chiamerà in causa nelle gare della prossima stagione.

Nel frattempo, il Milan è comunque ancora molto attivo in sede di calciomercato. Il club rossonero, infatti, sta cercando ora un nuovo centravanti. Tra i nomi accostati al ‘Diavolo’ bisogna inserire quelli di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, Timo Werner del Lipsia, Dia della Salernitana, Taremi del Porto e Gianluca Scamacca del West Ham. Mentre per quanto riguarda Samuel Chukwueze, il Villarreal ha ancora delle pretese troppo alte.