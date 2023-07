Claudia Romani, lato b e telo da mare del Milan: la combo perfetta per ogni tifoso (FOTO)

In attesa di nuovi colpi in sede di calciomercato del Milan i tifosi del team menegino possono ‘consolarsi’ con una storia su Instagram di Claudia Romani.

Con il raduno di Milanello di qualche giorno fa, il Milan ha di fatto iniziato la stagione 2023/24. Tuttavia, queste prime settimane di mercato estivo sono state molto movimentate in casa del team meneghino. I tifosi rossoneri, infatti, hanno prima visto andare via la leggenda Paolo Maldini e poi uno dei perni della squadra di Stefano Pioli degli ultimi: ovvero Sandro Tonali.

Il centrocampista della Nazionale italiana di Roberto Mancini, di fatto, ha deciso di accettare la ricchissima proposta del Newcastle di 8 milioni di euro annui più altri 2 l legati a dei possibili bonus, mentre al club rossonero andranno circa 75 milioni. Tuttavia, visti anche gli arrivi dal Chelsea di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic (ufficializzato nella giornata di giovedì) i tifosi del Milan sperano che la loro squadra del cuore possa sia tornare a vincere lo Scudetto che disputare una grande Champions League. Tra questi sostenitori milanisti speranzosi bisogna inserire sicuramente Claudia Romani.

La modella italoamericana, che vive negli Stati Uniti (esattamente nella bellissima e caldissima Miami), ha sempre gridato ai quattro venti la propria passione per il Milan. Claudia Romani, di fatto, ha pubblicato tante volte delle foto in cui indossa la maglia del club rossonero. Ma questa volta, a differenza delle altre occasioni, la showgirl era in compagnia di uno speciale ‘telo da mare’.

Claudia Romani fa sognare i tifosi del Milan con un telo da mare del club meneghino

Claudia Romani, tramite il proprio profilo ufficiale di Instagram, ha infatti pubblicato una storia in cui c’è lei sulla spiaggia di Miami seduta proprio su un telo da mare del Milan, mostrando anche un lato B che ha fatto subito sognare tanti sostenitori rossoneri, e non solo. La bellezza della modella, di fatto, supera le classiche rivalità tra le varie tifoserie, basti pensare a quanto è seguita sui suoi social.

La modella, solo su Instagram, è seguita da più di un milione di follower. Oltre alle sue storie, ovviamente, anche i suoi post diventano virali sia per quanto riguarda i like che i commenti. Tanti fan di Claudia Romani, infatti, idolatrano la sua bellezza esplosiva: “Sei bellissima e meravigliosa”, mentre un altro suo ammiratore è decisamente più ‘diretto’: “Sei uno schianto, sempre forza Milan”.