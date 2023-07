Fresneda al Milan? Annuncio del terzino spagnolo sul suo futuro

Il terzino spagnolo è uno degli obiettivi dei Rossoneri, ma è conteso anche dalla Juventus. Intanto il classe 2004 ha parlato del suo futuro durante un’intervista.

Il Milan è impegnato su più reparti per quanto riguarda il calciomercato. Oltre al centrocampo e all’attacco, il club di via Aldo Rossi è attivo anche per quanto riguarda la difesa. Tra i profili più attenzionati c’è Ivan Fresneda, terzino spagnolo del Real Valladolid che ha su di lui gli occhi di mezza Europa.

Fresneda-Milan, decisione dopo l’Europeo

Il terzino del Valladolid è impegnato al momento agli Europei U19, dove con la sua Spagna ieri sera ha spazzato via la Grecia per 5-o qualificandosi alle semifinali, dove potrebbe affrontare proprio l’Italia. Intervistato ai microfoni di TMW, il classe 2004 ha parlato del suo futuro:

Al momento sono concentrato totalmente sull’Europeo, dopo la fine della competizione farò tutte le valutazioni opportune con il club. Non c’è fretta, anche perché a Valladolid sto bene.

Poche certezze quindi per Fresneda, che nell’ultima stagione ha stupito tutti ed è diventato tra i giovani più interessanti dell’intera Europa. La sua clausola è di 20 milioni di euro e con ogni probabilità una big europea la pagherà, chissà se sarà proprio il Milan.