Il commento di Albertini sulla cessione di Tonali, poi il consiglio alla società

L’ex rossonero torna a parlare della situazione Milan: da Tonali ai nuovi acquisti

Tra poco uscirà il calendario di Serie A che darà il via alla nuova stagione dei rossoneri. Il mese di giugno e questi primi giorni di luglio sono stati abbastanza turbolenti dalle parti di Milanello. L’addio di Maldini e Massara ha scosso tutti i tifosi, gettandoli nello sconforto più totale, per non parlare della situazione che ha coinvolto Sandro Tonali, ufficializzata da poco la sua cessione al Newcastle per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Per sostituire l’ex bandiera rossonera in dirigenza Gerry Cardinale ha optato per una soluzione interna con il duo Moncada-Furlani. Per quanto riguarda il rimpiazzo dell’ex Brescia, invece, i rossoneri hanno chiuso con il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus Cheek, cercato anche da altre squadre di Serie A.

Il mercato del Milan sicuramente non finisce qui, con tantissimi altri nomi in ballo, da Pulisic a Reijnders, per finire con Scamacca.

Albertini Su Tonali: ” Il Milan ha perso un giocatore top!”

A proposito di calciomercato ha parlato l’ex rossonero Demetrio Albertini, che ha commentato così le cessioni e soprattutto i probabili futuri acquisti:

“Il Milan con Tonali ha perso un grande giocatore, ma 70 milioni sono tantissimi. Loftus Cheek è un giocatore imponente. Se si adatta velocemente, sarà un’ottima soluzione per Pioli.”

“Reijnders ha buoni numeri ed è la prova che il Milan sta costruendo una squadra più muscolare, mentre Frattesi è un ottimo giocatore. Se cambi squadra devi farlo volentieri e aveva espresso il suo gradimento all’Inter. Pulisic è un rinforzo che si sta, al Milan può essere protagonista, mentre al Chelsea lottava con la concorrenza.”

“Come centravanti a me piace Scamacca: per qualità e perché è giovane.”