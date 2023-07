Il Milan non molla Musah: c’è distanza sulla richiesta del Valencia

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo. Uno dei nomi più gettonati è Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia. Tuttavia, i rossoneri hanno fissato un limite da non superare per quanto riguarda la cifra da sborsare per l’acquisto del giovane statunitense.

Secondo Tuttosport, infatti, la valutazione del Valencia è di 30 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe spendere massimo 20-25 milioni compresi i bonus. Se il club spagnolo non abbasserà le pretese, i rossoneri vireranno su altri obiettivi per quanto riguarda il centrocampo. La trattativa, però, è tutt’altro che conclusa, dato che la distanza non è incolmabile.

Le caratteristiche di Musah: perfetto per il Milan

Yunus Musah può giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo, anche se predilige giocare come mediano o mezzala. Forte nelle progressioni palla al piede, dotato di un gran fisico e una buona tecnica di base. Abile anche nei contrasti e nel recupero palla. La sua completezza e duttilità gli permetterebbe di essere impiegato in vari ruoli a seconda delle esigenze, un po’ come faceva Pioli con Kessiè, in grado di giocare sia da mediano che da trequartista all’occorrenza.

Considerando anche il fatto che Pioli nella scorsa stagione ha proposto a più riprese due moduli diversi, Musah può essere molto utile alla causa e sempre pronto a giocare nel ruolo in cui c’è di bisogno. Da considerare anche la prolungata assenza di Bennacer.