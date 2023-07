Calciomercato Milan, concorrenza agguerrita per Morata: offerta monstre all’ex Juve

È entrato nel vivo il calciomercato del Milan, prima l’ufficialità di Sportiello dall’Atalanta, poi quella di Loftus-Cheek dal Chelsea. I rossoneri seguono con attenzione Frattesi per il centrocampo, ma hanno nel mirino anche Morata per l’attacco.

L’attaccante spagnolo è un obiettivo del club di via Aldo Rossi, ma rappresenta sicuramente una pista non semplice da percorrere. Su di lui infatti, c’è anche l’interesse dell’Arabia Saudita.

Milan, su Morata piomba un altro club dell’Arabia Saudita

Non solo i vari Frattesi, Kamada, Chukwueze e Reijnders. Il Milan punta a rinforzarsi anche in attacco e ha messo ormai da tempo gli occhi su Alvaro Morata. Non mancano di certo però le insidie per lo spagnolo, sia per le richieste dell’Atletico Madrid che per la concorrenza proveniente dall’Arabia Saudita.

Secondo Relevo, per l’ex attaccante della Juventus, l’Al Ettifaq è disposto a presentare un’allettante proposta per regalare al neo allenatore Gerrard il primo colpo di mercato. Un’offerta, quella nei confronti di Morata, che sarebbe anche superiore a quella giunta da parte dell’Al-Tawwon. Quest’ultimo club infatti, si era già fatto avanti con una proposta di 120 milioni di euro netti in 3 anni. Cifre da capogiro, tuttavia rifiutate dallo stesso giocatore.