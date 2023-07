Milan, Pioli ha deciso: non partirà per l’America

Il Milan si prepara in vista della tournee americana che è in programma nelle prossime settimane. Per Stefano Pioli ed il suo staff saranno importanti le prossime amichevoli per capire bene le condizioni dei propri calciatori. Alcuni però per scelta tecnica o di mercato non partiranno per gli USA.

A riportare la notizia è Sky Sport, Mattia Caldara non partirà per gli Stati Uniti per la tournee con il Milan. E’ questa dunque la scelta intrapresa da Stefano Pioli e il suo staff che ha deciso di lasciare a Milano il calciatore che quest’anno era nelle file dello Spezia. I motivi sono tutti legati al mercato, il calciatore non è nei piani del tecnico e dunque rimarrò in Lombardia in attesa dell’offerta di qualche squadra.

Gli esclusi dalla Tournee insieme a Caldara

Oltre il centrale acquistato dall’Atalanta un paio di stagioni fa, a Milano resteranno anche Origi, Rebic, Ballo-Touré e Lazetic. Insomma tutti calciatori che il Milan ha intenzione di vendere in questa sessione di calciomercato. Attualmente però dalle ultime offerte concrete sembrano essere arrivate solo per Origi ma ancora nulla di definito. Questi calciatori dunque salteranno le amichevoli di lusso contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.