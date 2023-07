Milan-Pulisic, fumata bianca più vicina: quando si può chiudere

Christian Pulisic è ad un passo dall’approdo al Milan: si continua a trattare col Chelsea, ma c’è già la data della possibile chiusura dell’affare.

Ci spera sicuramente il Diavolo, che vorrebbe aggregare il giocatore all’organico di Stefano Pioli il prima possibile. Allo stesso modo, i Blues hanno necessità di vendere l’esterno statunitense, rimasto fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.

Inizialmente, la distanza tra domanda e offerta sembrava parecchia, ma dopo i recenti colloqui sembrerebbe esserci un clima di fiducia: a tal proposito, proseguono ad oltranza le negoziazioni tra i due club.

Pulisic, nuova offerta del Milan: attesa per la risposta del Chelsea

Già nella serata di oggi, sono arrivati alcuni importanti aggiornamenti in merito all’andamento della trattativa che porterebbe l’ex Dortmund a Milano, sponda rossonera.

Stando alle ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, rivelate in diretta televisiva ai microfoni di “Calciomercato – L’originale”, il Milan avrebbe presentato al Chelsea una nuova offerta da 22 milioni di euro totali: 18 di parte fissa più 4 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali o di squadra.

Si attende dunque una risposta da parte degli inglesi, ma filtra ottimismo: addirittura, secondo quanto riportato da Sportitalia, la fumata bianca dell’affare potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana.

Attacco Milan, s’infiamma la pista Morata: l’offerta

Invece, rimanendo sempre in ambito dei possibili rinforzi rossoneri nel reparto offensivo, il noto giornalista di Sky ha confermato l’interessamento per Alvaro Morata: l’ex Juve potrebbe arrivare come colpo low-cost per circa 10-12 milioni di euro, ovvero la cifra necessaria ad attivare la clausola rescissoria presente nel suo contratto con l’Atletico Madrid.

Dunque, non dovendo necessariamente trattare con il club proprietario del cartellino, la dirigenza ha avviato i contatti con l’attaccante spagnolo, a cui è stato proposto un contratto quadriennale: il suo attuale accordo con i colchoneros ne prevede uno in meno.