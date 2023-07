Morata-Milan, colpo di scena: c’è l’annuncio sul futuro!

Il Milan intende riportare Alvaro Morata in Italia, ma alcune recenti dichiarazioni potrebbero stravolgere l’esito delle trattative.

Il nome dell’attaccante spagnolo risulta fra i più caldi per andare a rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli: per il club rossonero, avendo già esperienza in Serie A alle spalle, si tratterebbe di un profilo ideale, data anche la sua grande duttilità (nell’ultima stagione alla Juventus, Allegri lo aveva impiegato persino come ala) e l’accessibilità del costo del suo cartellino.

In particolare, come svelato nella serata di ieri da Gianluca di Marzio, l’ex bomber bianconero potrebbe arrivare a fronte del pagamento della clausola rescissoria prevista dal suo contratto con l’Atletico Madrid, pari a circa 12 milioni di euro, tasse incluse.

Morata al Milan? Il presidente dell’Atletico Madrid smentisce!

Dal canto suo, il Diavolo avrebbe già avviato i contatti con Morata, alla ricerca di un accordo sull’eventuale ingaggio. Eppure, tra i diretti interessati, c’è chi ha smentito inequivocabilmente l’esistenza della trattativa.

Il riferimento è a quanto dichiarato dallo stesso presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, ai microfoni della nota radio spagnola COPE. In particolare, ha destato parecchio scalpore il suo seguente commento in merito al vociferato ritorno nel nostro campionato dell’ex Juventus:

“Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia“.

Rimane da capire se tali dichiarazioni abbiano un fondo di verità o siano puramente strategiche al fine di “allontanare” la corte del Milan.