Slot extracomunitario extra: il Milan ha le idee chiare

Regola cambiata e slot extracomunitario libero per il Milan: come lo occuperà? Furlani ha le idee chiare

Approvata in extremis per l’inizio della nuova stagione, la richiesta fatta dalla FIGC prevedeva di rendere comunitari, per quanto riguarda la Serie A, i calciatori provenienti dal Regno Unito e della Svizzera. In ottica di mercato è chiaramente un sospiro di sollievo per quanto riguarda squadre come il Milan. Nel nostro campionato è infatti possibile acquistare, per ogni finestra di trasferimento, soltanto due calciatori con passaporto non comunitario dell’Unione Europea. I rossoneri, da questa sessione, guidati dalla coppia Furlani-Moncada hanno tesserato già Ruben Loftus-Check e Samuel Chuckwueze.

Con la nuova concessione, per il nostro campionato il centrocampista britannico, ex Chelsea, sarebbe comunitario e questo significa che i due dirigenti rossoneri avrebbero un altro slot a disposizione, essendo infatti arrivato di “straniero” soltanto l’attaccante nigeriano, ormai ex Villareal. Le idee della dirigenza sono chiare: il Milan vorrebbe prendere un altro attaccante centrale. Olivier Giroud resta il titolare inamovibile, Noah Okafor è pronto a fargli da rimpiazzo laddove possibile, così come Lorenzo Colombo, che potrebbe rimanere a Milanello.

Slot extracomunitario ex, arriva lui?

Il Milan, non è un segreto, è interessato da tempo all’attaccante iraniano del Porto, Mehdi Taremi. Il centravanti della nazionale mediorientale e della squadra portoghese avrebbe le giuste qualità e un’adeguata esperienza per alternarsi con Giroud. Il problema sorge sulle richieste fatte dai lusitani: Taremi costa 20 milioni di euro ed il Milan ne ha già spesi 14 per Okafor in quel ruolo. La coppia di mercato rossonera costituita da Furlani e Moncada sicuramente chiederà degli sconti al Porto ma, se non dovesse bastare, ecco la nuova idea: Alejo Veliz. Si tratta di un giovane attaccante argentino, classe 20o3, attualmente in forze al Rosario Central.

Sarebbe un colpo in pieno stile Milan dove si cerca un giovane di grande potenziale per poi provare a farlo esplodere triplicandone così il valore. Il presidente della squadra argentina conferma che anche il Torino si sia interessata a Veliz e che abbia fatto un’offerta ufficiale da 6 milioni di euro. Il giovane attaccante argentino è già nel giro delle nazionali giovanili e ha segnato 3 gol nelle prime 3 gare del Mondiale U-20 con la selecciòn Albiceleste allenata da Javier Mascherano. Insomma il Milan vuole e deve prendere un altro attaccante, uscite degli esuberi permettendo, e i prossimi giorni potrebbero essere molto indicativi per la dirigenza di Milanello.