UFFICIALE – Gabbia al Villarreal: tutti i dettagli

Ormai è ufficiale, Matteo Gabbia si trasferisce in Spagna, al Villareal. Dopo tantissimi anni in rossonero, il difensore italiano è pronto per una nuova esperienza all’estero.

Matteo Gabbia, in questi giorni è partito con il Milan per la tournée negli USA. In queste ultime ore ha lasciato gli Stati Uniti per raggiungere la Spagna, dove siglerà il suo nuovo contratto con il Villareal.

Gabbia al Villareal, è ufficiale

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Gabbia al Villarreal CF. Il Club rossonero augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”. Questa la dichiarazioni ufficiale che è possibile trovare sul sito del Milan.

Dunque, il difensore italiano lascia il Milan solamente a titolo temporaneo, sarà prestato al Villareal sino al termine della prossima stagione.

Ricordiamo che Gabbia è praticamente cresciuto nel Milan, fa parte della cantera rossonera a partire dalla giovanili ed ora per la prima volta lascerà quella che è la sua “casa”.