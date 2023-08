Dalla Spagna, il Milan prepara il colpo per Pioli: trattativa avanzata

Il Milan vuole concludere questa sessione di mercato con la ciliegina sulla torta e in queste ore sarebbe emerso un nuovo profilo per rinforzare la rosa di Pioli.

E’ tutto pronto per il nuovo inizio di campionato e in casa Milan si sta preparando al meglio l’esordio contro il Bologna. Sarà una sfida particolare e dal sapore nuovo per tantissimi calciatori arrivati in questa sessione di mercato. Da Loftus-Cheek a Pulisic, fino ai vari Okafor, Chukwueze e Reijnders, tutti profili che non hanno mai avuto a che fare con il calcio italiano, eccezion fatta per la gara del primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, vinto dai rossoneri contro il Monza ai rigori.

E pensare che era cominciata nel peggiore dei modi, con gli addi inaspettati di Maldini e Tonali, con quest’ultimo che è andato a rinforzare la mediana del Newcastle con il quale ha trovato la sua prima rete dopo appena 4 minuti di gioco. Ma se per l’ex centrocampista del Brescia il boccone è stato più facile da digerire, non si potrebbe dire che sia andata esattamente così per la storica bandiera e leggenda del Milan. Quello di Maldini, infatti, non è solo un nome rappresentativo della società, ma raffigura da decine di anni un’intera dinastia e difficilmente il popolo milanista riuscirà a mettersi alle spalle questo capitolo. Ma bisogna andare avanti ed è proprio per questo che la nuova dirigenza guidata da Cardinale sta continuando ad operare sul mercato, dove ora il nuovo obiettivo è quello di rinforzare la difesa.

Calciomercato Milan, nuovo nome in difesa

Quello della retroguardia è un problema che va avanti da diverse settimane e che bisogna assolutamente sistemare prima della chiusura del mercato. I movimenti in uscita e la poca affidabilità che danno alcuni elementi in squadra non convincono Stefano Pioli, che vorrebbe almeno un rinforzo per affrontare l’intera stagione nella miglior condizione possibile. La cessione di Gabbia al Villarreal e la posizione sempre più instabile di Kjaer, hanno infatti spinto la dirigenza di Milanello a virare su nuovi obiettivi.

Il nome che in queste ultime ore sarebbe saltato fuori è quello di Pellegrino. Stando a quanto proviene dalla Spagna e precisamente dal portale Relevo, il Milan avrebbe messo gli occhi sul giovane difensore centrale del Platense, per il quale però, al momento, non risulta nessuna offerta presentata. Operazione che comunque non sembra proibitiva, dato che la richiesta del club argentino è di 10 milioni di euro.