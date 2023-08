Dall’Inter al Milan, l’affare si poteva fare: la rivelazione del nerazzurro

Il mercato non è nuovo a storie che per un pelo non si sono concretizzate, a volte cambiando per sempre la carriera dei diretti interessati.

Intrecci che tra Milan e Inter sono stati molteplici, da Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, che dopo gli anni vissuti in casa dei cugini nerazzurri hanno poi abbracciato la causa Milan, componendo la mediana in grado di dominare in Italia ed Europa, facendo le fortune del club.

Sino ad arrivare ai più recenti Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic: il fenomeno brasiliano scelse proprio il club rossonero per il suo passo d’addio in Europa, bagnando tale esperienza con il celebre goal nel derby, mentre lo svedese, da poco separatosi dalla società, scelse i rossoneri per rilanciarsi dopo l’annata al Barcellona, conquistando tra la sua prima e seconda esperienza due campionati ed ergendosi ad assoluta bandiera ed idolo di società e tifosi.

Percorsi inversi rispetto a quello di Hakan Çalhanoğlu, che ormai 3 estati fa clamorosamente, scelse di accasarsi a parametro zero dai cugini nerazzurri nel bel mezzo dei discorso di rinnovo, diventando sportivamente uno dei “nemici” principali della curva rossonera.

La rivelazione 10 anni dopo

Quest’oggi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Danilo D’Ambrosio, neo difensore del Monza ed ormai ex bandiera dell’Inter, con cui ha collezionato 15 presenze e due assist nell’ultima Serie A, ha svelato un curioso retroscena di mercato.

Intercettato dai microfoni della rosea dopo la firma apposta sul contratto, l’ex Torino si è così espresso:

“Firma? Sì, poco fa è avvenuta. C’erano altre squadre su di me, non lo nascondo, ma è bastato poco per convincermi: il Monza mi ha sorpreso già la scorsa annata, è una squadra che gioca bene al calcio, inoltre ho parlato con il dottor Galliani, lui per me rappresenta la storia di questo sport”.

Il braccio destro del compianto Silvio Berlusconi, non aveva mai nascosto il proprio interesse per il classe ’88 originario della Campania, tant’è che nel gennaio del 2014, quando quest’ultimo approdò alla corte dell’allora tecnico Walter Mazzarri, furono molte le indiscrezioni relative ad una presunta corsa a due tra l’Inter e il Milan.

Stuzzicato in merito al suo passaggio in nerazzurro, il polivalente difensore ha confermato le news dell’epoca:

“Il dottor Galliani mi segue da tempo? Beh, gli ho fatto un bel regalo allora, ci siamo sentiti proprio il giorno del suo compleanno. Sono passati ormai circa 10 anni, ma in merito a quei discorsi il dottore qualche battutina me l’ha fatta”.

Ad oggi sembra utopico visto il rapporto di D’Ambrosio con tutto l’ambiente Inter, ma un gennaio di 10 anni fa, la storia da scrivere sarebbe potuta essere diametralmente opposta.