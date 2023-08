Furlani non segue solo Pellegrino, spunta un nome nuovo per la difesa del Milan!

Furlani sta sondando diversi nome per la difesa, in caso di partenza di Kjaer sono due i profili in cima alla lista.

Un mercato scoppiettante quello dei rossoneri, in grado di far cambiare idea a quasi tutti i tifosi del Diavolo sull’operato di Furlani e Moncada.

L’addio di Ibra, il licenziamento di Maldini e la cessione di Sandro Tonali in Premier League non sono stati il miglior bigliettino da visita per Cardinale, ma tempo due mesi e la nuova proprietà ha fatto capire che a Milano l’obiettivo non è solo risanare i bilanci, ma anzi fornire a Pioli una squadra estremamente competitiva.

I rossoneri sono la società italiana più attiva sul mercato, ben 8 i colpi messi a segno e tutti di fondamentale importanza: Sportiello, Romero, Loftus–Cheek, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Reijnders e Musah. Il secondo portiere, ruolo che ha fatto penare Pioli nella passata stagione, e tanti giovani calciatori con una buona esperienza internazionale.

Il mercato del Milan, però, potrebbe non essere ancora finito.

Furlani punta un difensore: contatti con il PAOK

Due i colpi con cui i rossoneri vorrebbero chiudere il calciomercato estivo, un attaccante centrale e un difensore centrale. Entrambi sono in parte condizionati a due uscite, quella di Colombo là davanti e quella di Kjaer in difesa. Il primo è tentato dalle offerte di Genoa e Cagliari e potrebbe lasciare i rossoneri in prestito, per giocare di più. Il secondo invece vuole chiudere la carriera da protagonista e non da seconda scelta, al Milan è chiuso da Tomori, Thiaw e Kalulu.

Come riportato da Gianluca di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, il Milan starebbe seguendo un altro difensore oltre a Pellegrino del Platense, si tratta di Konstantinos Koulierakis del PAOK.

Koulierakis è un difensore centrale classe 2003, che deve ancora compiere vent’anni. Il greco è cresciuto nelle giovanili del PAOK, con cui ha esordito nella scorsa stagione. Sono 33 le presenze totali con la maglia bianconera, due nei preliminari di Conference League di questa stagione.

Koulierakis è il profilo perfetto per il progetto del nuovo Milan, un giovane con tanto potenziale da far crescere senza pressione, aiutato dai compagni di reparto, Tomori in particolare.

A spaventare Furlani è la richiesta del PAOK, i greci infatti non lo cederanno per meno di 10 milioni di euro, cifra considerevole per un classe 2003.

Ore calde quindi a Casa Milan, dove la dirigenza sta studiando gli ultimi colpi di un grande calciomercato estivo.