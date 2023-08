Giulia Pastore, rivelazione sul trasferimento a Newcastle: “Alcune persone…” (FOTO)

Giulia Pastore ritorna sul trasferimento inatteso di Tonali dal Milan al Newcastle: la rivelazione ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle rappresenta, finora, forse il colpo di scena più inatteso del mercato estivo rossonero. Il centrocampista classe 2000 veniva considerato da tutti come una potenziale bandiera del Milan, vista anche la dichiarata fede rossonera e l’attaccamento alla maglia mostrato nei tre anni di militanza. La realtà, però, si è rivelata diversa ed ha fatto malissimo ai milioni di tifosi del Diavolo sparsi in giro per il mondo.

Il calciatore, di fatto, era stato designato dagli stessi sostenitori milanisti come una delle nuove bandiere della loro squadra del cuore. Anche lo stesso Sandro Tonali ha ribadito più di una volta il suo grande amore per il club rossonero, ma l’offerta roboante del fondo PIF proprietario dei Magpies ha davvero stravolto ogni possibile scenario. Alla fine i soldi e l’opportunità economica hanno prevalso sui sentimenti e sulla passione. Impossibile per il Milan rifiutare i 70 milioni offerti dal Newcastle; difficile per Tonali dire di no all’opportunità di calcare i campi della lega più importante al mondo e farlo per cifre di molto superiori a quelle percepite in Italia.

Tonali al Newcastle, risponde Giulia: la rivelazione sul trasferimento

A seguirlo in questa nuova avventura professionale è la sua Giulia Pastore, che ha raggiunto con lui l’Inghilterra, dove Tonali ha per l’appunto completato l’iter dei test atletici e siglato il contratto con il suo nuovo club. In queste settimane i due sono tornati assieme dopo la lontananza a causa della Tournée a cui ha partecipato il giocatore con il club, mentre la bella Giulia ha potuto godersi le sue vacanze estive tra qualche ricordo pubblicato sui social.

Social che sono da sempre molto utilizzati dalla giovane ragazza che, soprattutto grazie alla sua bellezza, continua a spopolare sempre più. Oltre alla passione per il web, è testimonial e modella di un noto marchio di gioielli italiano “Burato Gioielli“. Di recente, però, il suo profilo Instagram – che vanta circa 150 mila followers – ha fatto discutere per alcune storie pubblicate legate al trasferimento di Tonali dal Milan al Newcastle. La giovane modella ha risposto a diverse domande dei suoi seguaci, tra queste anche una inerente al suo stato psicofisico dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi. La risposta di Giulia è stata mirata, evidenziando come, sia lei che Sandro, abbiano dovuto superare un periodo di ambientamento. Periodo superato alla grande, soprattutto dall’ex rossonero, che all’esordio con la maglia dei Magpies ha siglato il suo primo gol in Premier League.