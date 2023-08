Il Milan pensa al colpo alla “Arnautovic”: l’attaccante può tornare a dieci anni di distanza!

Colombo è vicino alla partenza in prestito per acquisire minutaggio. I rossoneri sono alla ricerca del sostituto. Colpo alla “Arnautovic”!

I rossoneri continuano i sondaggi per il colpo di chiusura della sessione estiva del calciomercato in attacco. Il giovane Lorenzo Colombo è sempre più vicino all’uscita verso un club di Serie A per acquisire minutaggio importante verso un futuro da titolare nel club. La punta ,reduce dalla ottima stagione a Lecce, lascerebbe uno spazio per l’acquisto di un nuovo attaccante in squadra.

Il Milan sta sondando da tempo un acquisto nel ruolo, ma non è stata chiusa ancora nessuna trattativa. Nelle scorse ore è spuntato un nuovo nome che farebbe il suo ritorno in rossonero dopo quasi 10 anni. Il giocatore è cresciuto proprio nel Milan e adesso potrebbe tornare nel ruolo di vice Giroud.

Colombo in uscita, proposto il ritorno in attacco!

Secondo La Gazzetta dello Sport, Andrea Petagna sarebbe stato proposto nelle ultime ore alla dirigenza del Milan. L’attaccante del Monza è stato proposto dalla società che punta ad avere Lorenzo Colombo in prestito per questa stagione. Sulle tracce del giovane ci sarebbero stati sondaggi anche da parte del Cagliari e di altri club di A, ma ad oggi in vantaggio sembra esserci proprio il Monza.

Il Milan, però, non è fortemente attratto dal nome di Petagna. L’idea non ha scaldato i cuori della dirigenza rossonera che non sarebbero del tutto favorevoli ad un ritorno del giocatore. La pista al momento è fredda, ma nelle prossime giornate potrebbe aprirsi qualche spiraglio se non ci dovesse essere nessuna chiusura per le altre piste sondate in attacco.

Il preferito rimane Hugo Ekitike del PSG, ma il giovane francese sembra vicinissimo alla chiusura con il West Ham. Luka Jovic è un nome concreto spuntato nelle ultime ore, ma la trattativa non è ancora decollata. Se queste due opportunità dovessero saltare definitivamente e non ci fosse nessuna chiusura per altri nomi più convincenti, allora sì che si potrebbe provare la chiusura per Andrea Petagna.