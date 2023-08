Il Milan piazza il nono colpo sul mercato: Furlani sistema la difesa di Pioli!

In attesa di giocare la prima di campionato il Milan chiude un affare in difesa e programma le visite mediche.

Questa sera il Milan debutterà nel campionato 2023/24 giocando la sua prima partita contro il Bologna nel posticipo di una giornata che ha già detto tanto sulle avversarie dei rossoneri e che sarà un banco di prova anche per i ragazzi di Pioli.

La società, intanto, continua a lavorare per rinforzare la rosa. Le priorità restano in difesa e in attacco, due reparti che andrebbero puntellati per completare la finestra di mercato estiva. Non soltanto in entrata, il Milan deve anche pensare al mercato in uscita: per permettere che un attaccante approdi dovrà liberare una casella.

I principali indiziati sono Origi e Colombo. Mentre, però, per il primo si cerca un’acquirente che possa comprare il cartellino a titolo definitivo, per Colombo si valuta un prestito finalizzato a valorizzare un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan. Un patrimonio che non va sprecato ma fatto crescere e maturare.

Rinforzo in difesa, accordo trovato con il Platense

Per rinforzare ulteriormente la difesa, invece, il Milan ha individuato Marco Pellegrino. Il ragazzo, appena 21enne, è cresciuto nelle fila del Platense, squadra del campionato argentino. Partito dalle giovanili ha conquistato un posto nel Platense Reserves per poi approdare in prima squadra pochi mesi fa.

Una cresciuta che il club rossonero ha monitorato valutando il difensore ormai pronto al grande passo. Una scommessa che il Milan è pronto a fare. La stretta negli ultimi giorni parla chiaro e fa comprendere quanto la società faccia sul serio.

Domani le visite mediche per Pellegrino

L’accordo con il giocatore non è mai stato un problema, essendo per il ragazzo un sogno approdare in Europa e in una squadra blasonata come il Milan. Anche con il club, con cui i dirigenti rossoneri hanno trattato nei giorni scorsi, non ci sono stati intoppi. Restavano da chiarire esclusivamente i bonus e la percentuale sulla rivendita del giocatore, una mossa contrattuale cara ai club del Sud America.

Proprio nella giornata di ieri la trattativa si è intensificata, con l’accordo tra Platense e Milan sulla formula adatta ad accontentare entrambi. Così, l’affare si è concluso e il giocatore è stato avvisato di poter partire in direzione Europa.

In giornata è previsto il suo arrivo a Milano. Domani ci saranno le consuete visite mediche che permetteranno al giocatore, in seguito, di firmare il contratto. Al Platense andranno 3,5 milioni di euro di parte fissa + 2 di bonus e 10% sulla sua eventuale futura rivendita.