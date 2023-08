Milan, Bennacer suona la carica: il messaggio social diventa virale

Manca da tanto ai suoi compagni di squadra e dopo il brutto infortunio vede la luce in fondo al tunnel per il rientro in campo

Ismael Bennacer ha conquistato il cuore dei tifosi rossoneri grazie alle sue prestazioni nella cabina di regia manovrata da Stefano Pioli. Arrivato quattro stagioni fa in punta di piedi da un Empoli retrocesso, l’algerino è diventato un giocatore chiave e praticamente insostituibile per il Milan. Infortunatosi gravemente al crociato durante il match di andata dell’Euroderby contro l’Inter, la diagnosi è stata una mazzata per i tifosi: 6/7 mesi di stop per il centrocampista.

Per fortuna il suo infortunio è arrivato poco prima della fine della stagione e gran parte del tempo in infermeria lo sta passando adesso quando tutto, tra campionato e coppe, è fermo. Con grande probabilità rivedremo l’algerino in campo tra fine ottobre e inizio novembre, se il suo recupero dovesse procedere spedito e senza intoppi.

Bennacer si allena per il rientro

L’operazione al ginocchio soltanto qualche settimana fa ma Ismael Bennacer ci tiene a far sapere a tutto il popolo milanista che sta facendo di tutto per rientrare. Anche oggi l’algerino ha postato sui vari canali social alcuni scatti mentre, con un preparatore atletico che lo segue, si allena in palestra.

“Sulla via del ritorno”, è questo il messaggio scritto in francese dall’algerino che mostra l’impegno e la passione per i colori rossoneri. Ismael Bennacer sta facendo di tutto per ritornare ai massimi livelli, il gol contro il Napoli ai quarti di Champions è stato forse il suo momento più alto con i rossoneri. Il rientro del centrocampista è molto atteso da tutto l’ambiente.