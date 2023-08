Milan, si lavora alla cessione di un esubero: spuntano due opzioni

Il Milan continua a lavorare alla cessione del calciatore e nelle ultime ore sarebbero emerse due nuovi opzioni come possibili destinazioni.

Dopo aver messo a segno una serie notevole di colpi in entrata, ora il Milan di Stefano Pioli è costretto a vendere, sia per fare spazio, ma anche e soprattutto per risanare in parte le casse del club. I 107 milioni spesi, infatti, sono una cifra considerevole, ma se pensiamo a quanti innesti sono arrivati dalle parti del Duomo, sponda rossonera, possiamo dire che sono stati ben gestiti. Ora sarà il campo però a rivelare se i nuovi acquisti saranno all’altezza di indossare una maglia come quella del Milan.

Milan, si lavora sul futuro di Caldara: piace al Verona!

Nel frattempo, la dirigenza di Milanello continua a lavorare sul mercato e a tenere banco in queste ore è la situazione legata al futuro di Mattia Caldara. Il difensore è sul mercato sin da quando è rientrato dal prestito con lo Spezia, ma il suo destino è ancora tutto da definire.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, sul giocatore c’è il forte interesse dell’Hellas Verona, ma non è da escludere che si possa optare anche per una sua permanenza al Milan.