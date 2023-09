“A rischio per la Champions”: Milan, la notizia spiazza anche Pioli

Il debutto del Milan in Champions League contro il Newcastle potrebbe avvenire in assenza di uno dei suoi protagonisti più attesi.

Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Milan affronterà una settimana piuttosto impegnativa. Innanzitutto, sabato 16 settembre, dovrà vedersela con l’Inter, in quello che sarà il loro primo incrocio stagionale in campionato, Soli tre giorni dopo il derby, martedì 19, arriverà invece il momento del debutto in Champions League.

Sorteggiato quest’anno nel girone F assieme a Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, il Milan sfiderà per primi gli inglesi. Oltre a risultare a primo impatto il più complicato e arduo di tutta la competizione, tale gruppo darà modo ai rossoneri di incrociare alcune sue vecchie conoscenze. Il destino ha voluto infatti che l’urna di Monaco permettesse a Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali di fare il loro tanto atteso ritorno a San Siro.

Italia, Tonali out contro l’Ucraina: a rischio anche la Champions contro il Milan?

Dopo aver detto addio in mezzo a non poche polemiche, seppur in momenti diversi, Donnarumma e Tonali sono pronti ad incrociare nuovamente le loro strade con quella del Diavolo. Nel caso del centrocampista italiano, la coincidenza appare ancora più incredibile dato che il suo approdo in Inghilterra è avvenuto appena due mesi fa. Neanche il tempo di lasciarsi, Sandro e il Milan si ritroveranno subito. Eppure, recenti sviluppi farebbero sì che l’ex n°8 rossonero possa non far parte della sfida.

Intanto, nella giornata di ieri, Tonali ha avuto un primo assaggio di nostalgia a Milanello, dove si sta allenando in questi giorni assieme al resto della Nazionale agli ordini del neo CT Luciano Spalletti. Lì, ha persino incontrato da vicino i suoi vecchi tifosi, con cui si è fermato a firmare autografi, scattare selfie e scambiare due parole.

Oggi, poi, il centrocampista dei Magpies avrebbe dovuto fare il suo primo ritorno alla Scala del Calcio, in occasione della gara valida alle qualificazioni ad Euro 2024 contro l’Ucraina. Eppure, secondo quanto riportato da Sportmediaset, un infortunio muscolare gli impedirà di scendere in campo. Alla luce delle sue condizioni, il commissario tecnico azzurro non l’ha inserito nella lista dei convocati e, pertanto, stasera si accomoderà in tribuna.

A rischio, di conseguenza, anche la sua presenza a San Siro da avversario martedì prossimo. Se non dovesse recuperare in tempo, Tonali non potrebbe partecipare alla tanto attesa sfida tra Milan e Newcastle.