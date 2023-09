“Alle 18 sarò davanti alla tv con la maglia del Milan”: l’ex rossonero fa impazzire i tifosi

Con le sue dichiarazioni, l’ex rossonero ha scaldato l’ambiente in vista dell’imminente fischio d’inizio del derby tra Inter e Milan.

Manca sempre meno al calcio d’inizio del tanto atteso derby tra Inter e Milan. Alle ore 18 al Meazza, le due formazioni scenderanno in campo per quello che sarà il loro primo incrocio in questa nuova stagione da poco cominciata. Visti i presupposti di classifica e il rendimento delle milanesi in questo avvio di campionato, la sfida si preannuncia un vero spettacolo.

Alla luce di un impegno così rilevante, l’ex giocatore e allenatore del Diavolo non ha potuto fare a meno di manifestare il proprio supporto agli uomini di Stefano Pioli, che si aggiunge dunque a quello dei tantissimi tifosi che presenzieranno sugli spalti.

Verso Inter-Milan, il commento di Ancelotti carica i rossoneri

Per uno come Carlo Ancelotti, che ha difeso con enorme successo i colori rossoneri per gran parte della sua carriera calcistica, dapprima da giocatore e successivamente da allenatore, non ci sono assolutamente dubbi su chi tiferà nel derby di questa sera contro l’Inter. Ci ha tenuto a precisarlo anche nel suo ultimo intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, che ha caricato non di poco l’ambiente rossonero.

“Alle 18 saremo lì, davanti alla tele, con la maglietta rossonera indosso”, ha svelato l’allenatore del Real Madrid. Infine, risposta negativa all’ultima domanda della rosea, la quale gli ha chiesto se al termine della stracittadina avrebbe fatto una sorta di “maratona”, guardando anche la partita del Napoli, prossima avversaria dei Blancos in Champions League, nonché sua ex squadra. “Mi basta il derby” ha aggiunto Ancelotti.