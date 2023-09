Chukwueze titolare nel derby? Il nigeriano ha un vantaggio su Pulisic

Chukwueze potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Pulisic per un posto nel tridente che affronterà l’Inter sabato pomeriggio.

Manca sempre meno al primo derby stagionale tra Milan e Inter. In questi ultimi giorni, Stefano Pioli dovrà sciogliere i suoi dubbi in merito alla formazione da schierare contro i nerazzurri.

Tra i punti interrogativi più cruciali riguardo l’undici titolare che scenderà in campo dal primo minuto, vi è anche il ballottaggio tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze per il ruolo di ala destra.

Verso Inter-Milan, Chukwueze può scalzare Pulisic: il motivo

Acquistato in estate dal Villarreal, Chukwueze scalpita in attesa del debutto da titolare, che potrebbe arrivare già sabato pomeriggio nella stracittadina milanese. Sarà difficile scalzare Pulisic, ma il nuovo n°21 rossonero può contare su un particolare vantaggio.

Nella giornata di ieri, l’esterno nigeriano ha lasciato il ritiro della propria nazionale ed è tornato a Milano. Pertanto, già a partire da oggi sarà a Milanello a disposizione del suo allenatore. L’americano, invece, sarà tra gli ultimi a fare il proprio rientro, previsto solamente per la seduta di allenamento di giovedì. Chukwueze, dunque, avrà qualche giorno in più rispetto al suo compagno per convincere Pioli a puntare su di lui contro l’Inter.

Al momento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pulisic rimane in vantaggio per il posto da titolare nel tridente offensivo. Il ballottaggio, però, si risolverà probabilmente solo a ridosso del match, quindi l’ex giocatore del Submarino Amarillo può ancora sperare di avere la meglio. A prescindere da chi scenderà in campo dal primo minuto, quantomeno a gara in corso, la staffetta tra i due è certa.