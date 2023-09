Conte al posto di Pioli: per il Milan arriva già il verdetto

Il malumore a seguito del derby ha inevitabilmente portato alcuni tifosi a considerare il cambio in panchina: via Stefano Pioli e dentro Antonio Conte.

La pesante sconfitta per 5-1 rimediata nel derby di ieri pomeriggio contro l’Inter sembrerebbe aver riportato alla mente di alcuni tifosi i “fantasmi” dei più recenti periodi di crisi vissuti dal Milan. L’imputato numero uno della disfatta sembrerebbe essere per molti l’allenatore Stefano Pioli, anche stavolta beffato sotto tutti i punti di vista dal nerazzurro Simone Inzaghi.

Il Biscione ha teso la sua trappola e il Diavolo ci è cascato “a pié pari”: si è chiuso in difesa, pronto a ripartire in contropiede per purgare la retroguardia rossonera e ci è riuscito eccome. Un copione già visto e rivisto negli ultimi derby che sembrerebbe aver animato in particolar modo una parte della tifoseria, la quale chiederebbe a gran voce addirittura l’esonero del tecnico rossonero, avanzando persino i nomi di alcuni possibili candidati a prendere il suo posto, come ad esempio Antonio Conte. Un noto giornalista si dunque è espresso in merito a tali voci, dandogli ragione, però, solo in parte.

Pioli out e dentro Conte? Il verdetto sulla panchina del Milan

L’ipotesi di un ingaggio di Conte come sostituto di Pioli è tutt’altro che una novità: i suoi sostenitori l’hanno infatti riproposta in più di un’occasione, specialmente nei momenti più bui della gestione dell’allenatore parmense. Come facilmente prevedibile, dopo la disfatta nel derby contro i nerazzurri, tali voci son tornate alla ribalta sui social.

Le ha prontamente smentite il noto giornalista sportivo Fabio Ravezzani che, pur rimanendo piuttosto critico nei confronti dell’attuale allenatore del Milan, ha definito l’ex tecnico di Juve e Inter “un’alternativa non credibile“, oltre che “troppo costoso, divisivo e costantemente critico nei confronti della proprietà”.

Il direttore di Telelombardia ha manifestato il proprio dissenso sul suo profilo X, dove peraltro aveva già commentato con toni aspri le dichiarazioni di Pioli al termine del derby. “Non può liquidare un 1-5 contro l’Inter come incidente di percorso, così si rende ridicolo per le cose che dice” ha spiegato Ravezzani, aggiungendo che “forse Maldini non aveva tutti i torti“, riprendendo i rumors secondo cui l’ex DS rossonero avrebbe voluto effettuare un cambio in panchina.

Infine, il giornalista ha chiuso il suo intervento augurandosi che il CEO Giorgio Furlani “faccia un bel discorso” al suo allenatore e che quest’ultimo, invece, “corregga la sua presunzione e torni all’umiltà pre scudetto“.