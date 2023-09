Giroud, la delusione del derby non passa: “Meglio dimenticare”

Si conclude con uno 0-0 amaro l’esordio del Milan in Champions League. A San Siro regge il fortino del Newcastle. Nel post partita Giroud ha espresso il proprio parere sulla gara.

Si mangia le mani il Milan, che non va oltre lo 0-0 con il Newcastle nel match inaugurale della fase a gironi della Champions League 2023-24. Allo stadio “Meazza” i rossoneri dominano per lunghi tratti contro un Newcastle modesto che non si rende quasi mai pericoloso dalle parti di Mike Maignan.

Tanti rimpianti dalla parte opposta, con il Diavolo che sciupa parecchie occasioni per portarsi in vantaggio in entrambi i tempi, su tutte la chance capitata sui piedi di Rafa Leao. Solo un punto quindi per gli uomini di Pioli: ora la strada si fa in salita.

Milan-Newcastle, Giroud in conferenza: “L’efficacia sotto porta è importantissima”

Nel post-partita di Sky Sport Giroud ha commentato il match come di seguito:

“Abbiamo avuto tante occasioni di segnare, l’efficacia sotto porta è molto importante a questo livello. Abbiamo dato tutto ma manca la finalizzazione.

Il Diavolo ha sprecato tante occasioni. Un dettaglio che in Champions fa la differenza, come affermato anche dal centravanti:

“Volevamo vincere la partita per i nostri tifosi dopo il derby. Stasera volevamo il successo ma è mancata anche un po’ di fortuna”.

Al momento dell’intervista Tonali si è avvicinato all’attaccante abbracciandolo. Il numero 9 ha così salutato il centrocampista così:

“Gli voglio bene (Tonali,ndr), lui lo sa.”

Il francese ha concluso svelando quale sarà la chiave per i prossimi impegni: