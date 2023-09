Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby: la scelta su Pulisic

Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno comunicato ufficialmente la lista dei rispettivi undici titolari che si affronteranno nel derby.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter–Milan, primo derby milanese di questa Serie A 2023-24. L’esito della sfida, con ogni probabilità, si dimostrerà cruciale per il proseguimento di stagione delle due squadre, oltre che per lanciare un importante segnale alle altre contendenti ai piani alti della classifica.

Ne è ben consapevole il tecnico rossonero Stefano Pioli, che nella conferenza stampa della vigilia l’ha definita “un’occasione da sfruttare”. A tal proposito, come facilmente prevedibile, contro i nerazzurri schiererà ancora una volta i suoi fedelissimi, eccezion fatta per un cambio forzato.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan: Pulisic vince il ballottaggio con Chukwueze

Nessun dubbio per Pioli sull’undici che scenderà in campo dal primo minuto contro l’Inter. L’unica modifica rispetto alle precedenti formazioni riguarda la difesa, dove Simon Kjaer prenderà il posto dello squalificato Fikayo Tomori.

Confermata anche la presenza da titolare di Christian Pulisic. Nonostante il tardivo rientro dal ritiro statunitense, l’ex Chelsea ha vinto il ballottaggio con Samuel Chukwueze. Pertanto, il nigeriano si accomoderà in panchina, quantomeno dall’inizio: come già visto in precedenza, la staffetta a gara in corso è praticamente certa.

Vediamo, dunque, le formazioni ufficiali complete di Inter e Milan per il derby di oggi.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.