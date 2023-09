Lazio, doppia emergenza last minute per Sarri: due titolari a rischio forfait con il Milan

Tra qualche ora i capitolini sono attesi dall’importante sfida contro i Rossoneri, ma due titolari sono in forte dubbio.

Quella tra Milan e Lazio è senza dubbio un match di cartello che mette di fronte due delle squadre più forti del campionato. Il Diavolo ha sicuramente avuto un inizio migliore, ma i Biancocelesti vogliono cancellare la falsa partenza e l’obiettivo è quello di fare punti a San Siro. Al momento però Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, due dei giocatori più importanti di Maurizio Sarri, rischiano seriamente di non esserci.

Problemi per Immobile e Zaccagni: Milan a rischio

Come infatti riporta Il Messaggero, le condizioni dei due nazionali preoccupano e non poco Sarri che potrebbe essere costretto a farne a meno, almeno per il primo minuto. Immobile ha infatti un problema alla schiena, subito durante la gara con il Torino, e potrebbe essere sostituito dal Taty Castellanos, anche se proverà in ogni modo a recuperare.

L’ex Verona ha invece da parecchio tempo un affaticamento muscolare e in vista della Champions potrebbe riposare. Molti dubbi per Sarri che nelle ultime ore potrebbe addirittura pensare di spostare Felipe Anderson al centro dell’attacco schierandolo falso nueve.