Lotta scudetto, Adani snobba il Milan: “Inter e Juve le più forti”, poi il commento sul derby

Intervenuto a Tuttomercatoweb.com, Adani ha risposto anche alle domande sui rossoneri.

Dopo le tre vittorie in altrettante partite nell’avvio di stagione, il Milan di Stefano Pioli è inciampato due volte in 4 giorni: prima contro l’Inter in Serie A, poi in Champions League contro il Newcastle. Con i cugini nerazzurri, i rossoneri hanno trovato una bruttissima sconfitta che ha consegnato la vetta della Classifica proprio agli eterni rivali; contro gli inglesi, il Milan è uscito con un pareggio stretto stretto.

Serie A, Adani non cita il Milan per la vittoria Scudetto

Quello di quest’anno sarà probabilmente un Campionato aperto: diverse squadre possono giocarsi il titolo di Campione d’Italia, portando così a casa lo Scudetto. Juventus, Inter, Milan, Napoli le favorite, con i bianconeri che al momento sono senza coppe e possono trarre beneficio durante la settimana. Sulla rincorsa allo Scudetto è intervenuto anche Lele Adani, ex giornalista e attuale opinionista, lasciando fuori la squadra rossonera:

Il Campionato è appena cominciato: l’Inter è molto attrezzata, la Juve è forte e non ha le coppe… non è così scontato che il Napoli si riconfermi.

Adani è poi tornato sul derby, vinto per 5 a 1 dall’Inter di Inzaghi: