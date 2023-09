Milan, Leao fa sognare: l’annuncio è una manna

Il portoghese è pronto per il salto di qualità del Milan. I tifosi possono sognare. Obiettivi importanti nel mirino, c’è l’annuncio!

Rafael Leao è sempre più leader di questa squadra. Non più solamente in campo, ma anche negli spogliatoi il portoghese sta diventando un punto cardine dei rossoneri. Il rendimento dell’ala portoghese è un continuo crescendo.

Alla prima stagione al Milan il talento ebbe un rendimento nella norma, ma già dall’anno successivo il suo contributo di gol e assist è sempre stato in una crescita continua. Il nuovo numero 10 è pronto per essere più decisivo che mai e punta dritto verso il raggiungimento di nuovi trofei. I tifosi possono ben sperare, l’annuncio fa sognare!

Gol e trofei, gli obiettivi di Rafael Leao!

Secondo La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao al Milan ha visto una grande evoluzione e possiamo notarla ormai ogni anno. Il giocatore arrivò a Milano con un fisico standard e rendimento nella media da 6 gol in 31 partite. Già dall’anno successivo si può notare l’evoluzione in positivo del giocatore: stesse reti ma 6 assist in aggiunta.

L’anno dello Scudetto ha messo a segno ben 11 gol con il trofeo portato a casa da protagonista ed il titolo da miglior giocatore del campionato conquistato. Nonostante il quarto posto dello scorso anno, Leao ha ulteriormente migliorato il proprio score personale con ben 15 reti in campionato ed 8 assist.

In questa stagione il calciatore è pronto ad una nuova ulteriore esplosione. Il portoghese, nel corso degli anni al Milan, ha raddoppiato la media di occasioni create e triplicato i tocchi nell’area avversaria. Un’ottima squadra intorno a lui ha portato il numero 10 a risultare più incisivo e coinvolto rispetto al passato.

Due gli obiettivi fissati: vittoria nel derby alla prossima giornata e conquista della seconda stella sulla maglietta rossonera. Il giocatore, all’inizio della stagione, aveva prefissato il proprio obiettivo di reti. Il portoghese vuole trascinare la propria squadra mettendo a segno ben 20 gol per provare a regalare nuovamente a Stefano Pioli uno Scudetto.

Nonostante i vari cambi ed i tanti acquisti nella rosa, Rafael resta il cardine su cui ruota la squadra. Il portoghese è diventato un uomo chiave e ormai al centro del club guidato da Pioli. Il mister, dal canto suo, cerca sempre di più con nuove tattiche e nuovi moduli di valorizzare al meglio il talento del suo miglior giocatore.

Solamente 1 gol ed 1 assist nelle prime tre partite per l’ala che sperava di partire decisamente meglio. Il Milan è a punteggio pieno, ma Leao era pronto per dare un contributo maggiore al club. Il suo score non è pessimo. Il numero 10 vorrebbe però essere più incisivo sotto porta e togliersi qualche soddisfazione in più. Il futuro è tutto dalla sua parte, spetterà a lui brillare da nuovo leader della squadra.