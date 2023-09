Milan, mercato chiuso a metà: ecco l’attaccante, spunta il nome

Nonostante il mercato sia ormai giunto alla sua conclusione, il Milan resta attivo su un obiettivo concreto. L’eventuale arrivo del giocatore ultimerebbe il reparto offensivo.

In casa Milan l’entusiasmo è alle stelle dopo la splendida vittoria di ieri ottenuta sul campo della Roma, con i rossoneri che ora sono al comando della classifica a punteggio pieno, in attesa di conoscere quello che sarà il risultato di domani tra Inter e Udinese. Si è, invece, fermato il Napoli di Rudi Garcia, caduto in casa contro una Lazio trascinata da Luis Alberto, sempre più un punto di riferimento per l’intero organico di Sarri. Ma tornando al big match della Capitale, a convincere ancora una volta è stata l’enorme prestazione di Rafael Leao, autore di una prestazione spaziale, condita da fughe sulle fasce che hanno annientato la difesa giallorossa e da un gol magistrale, realizzato con una rovesciata praticamente da terra. Enormi anche le presenze di Krunic e Reijnders in mezzo al campo, che non stanno affatto facendo rimpiangere la partenza di Tonali al Newcastle.

Così come ha fatto una gara monumentale l’altro nuovo volto di questa squadra, Loftus Cheek. Il centrocampista del Chelsea ha dinamismo e forza fisica da vendere, grazie alle quali è riuscito a coprire diverse zone del campo senza mai accusare la minima stanchezza fisica, rivelandosi fino a questo momento uno dei colpi più importanti della nuova dirigenza di Milanello. Ancora da valutare, ovviamenente, la condizione di Jovic, prelevato nella giornata di ieri dalla Fiorentina e che quasi sicuramente farà la sua prima apparizione nella lista dei convocati al rientro dalla sosta per le nazionali.

Milan, Jonathan David resta nel mirino: il piano per il futuro

L’ex centrocavanti della Fiorentina è stata l’ultima soluzione ad una serie di obiettivi che la dirigenza rossonera aveva provato a raggiungere in questa ultima parte di mercato, con il nome di Taremi che era quello che più di ogni altro faceva gola a Stefano Pioli. L’operazione però è saltata del tutto a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra il Milan e l’entourage del giocatore.

Così come si è provati a prendere Jonathan David, in forza al Lilla e che non è mai svanito dai radar rossoneri. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, giovedì scorso è stato fatto un tentativo per il giocatore, ma senza ottenere un esito positivo. Questo però non ha fatto perdere l’entusiasmo nell’ambiente rossonero, dato che il canadese andrà in scadenza con il club francese nel 2024 e allora si che gli ostacoli svanirebbero.