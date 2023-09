Milan, sfuma lo Scudetto: la sentenza definitiva

I rossoneri sono usciti sconfitti dalla sfida contro i cugini dell’Inter. Pessima prestazione e Scudetto sfumato? La sentenza!

Pessima figura da parte del Milan nel derby della Madonnina. I rossoneri non sono mai riusciti veramente a mettere in difficoltà l’Inter che è parsa dominante per tutti i 90 minuti. Il Diavolo è uscito distrutto dal primo big match della stagione. La corsa Scudetto potrebbe già essere compromessa?

Questa sera ci sarà il Newcastle ad attendere i rossoneri a San Siro. Leao e compagni dovranno farsi perdonare la bruttissima prestazione andata in scena sabato scorso. C’è tantissima voglia di rivalsa, ma con un avversario del genere non sarà facile rifarsi subito in un palcoscenico importante come la Champions League. Milan in difficoltà, la sentenza definitiva sulla corsa allo Scudetto!

Lotta a 2 per il campionato, l’allenatore ha le idee chiare!

Il Milan non è uscito nel migliore dei modi dal confronto contro l’Inter in campionato. Sconfitta netta con 5 gol presi e solamente 1 segnato contro i rivali di sempre di Milano. La lotta Scudetto potrebbe già essere compromessa per i rossoneri.

L’allenatore Giovanni Mussa è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dare la propria opinione sul cammino dei rossoneri in campionato. L’ex tecnico della Pergolettese vedrebbe messo meglio un club come la Juventus per la lotta finale allo Scudetto. Secondo la sua opinione il club bianconero sarebbe stato costruito “su misura” per competere per la vittoria della Serie A.

Se non ci sarà la Juve, non vedo chi può dare filo da torcere all’Inter.

I nerazzurri sono visti come netti favoriti per il titolo. La rosa dei nerazzurri sarebbe stata costruita più per un percorso importante in campionato che in Champions League. Occhio perché il club di Milano, secondo il tecnico, non avrebbe nessuna intenzione di mollare su nessun fronte. L’obiettivo Serie A, però, sembra indubbiamente più alla portata del club.

La rosa è più costruita per il campionato. Ha messo dentro ora due squadre complete di altissimo profilo. La Champions è breve e ha tante variabili, ma non mollerà anche lì.

L’Inter avrebbe una rosa completa in tutti i punti. Ciò sarebbe un piccolo particolare che l’avvantaggerebbe rispetto alla concorrenza dei cugini rossoneri. Giovanni Mussa sembrerebbe vedere solamente una corsa a due per la vittoria finale: Inter (favorita) e Juventus (ad inseguire). Il Milan sarebbe già stato tirato fuori dall’allenatore che non la vede come una papabile degna avversaria.