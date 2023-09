Milan umiliato nel Derby, c’è lo sfottò social dell’Inter: il video accende i tifosi

Il binomio Inter-Milan porta sempre scintille, dentro e fuori dal campo. Questa volta lo sfottò arriva da parte dei nerazzurri.

Una macchia ben visibile nella gestione Milan di Stefano Pioli riguarda sicuramente il Derby della Madonnina. Il tecnico emiliano si è reso protagonista di un record, negativo, alquanto pesante. Sono ben cinque i Derby di Milano, nell’anno solare, dove i rossoneri ne escono sconfitti. Cinque partite filate contro i nerazzurri senza vittoria e con un solo gol segnato, rompendo, con l’ultimo almeno l’imbattibilità di Sommer in campionato, forse unica gioia del Sabato della disfatta. Dunque Pioli, e la squadra, soffrono non poco le strategie di Inzaghi e della sua Inter, che ormai sembra averne preso le perfette misure per vincerli in qualsiasi modo.

Ovviamente gran parte delle responsabilità cadono anche sul tecnico rossonero. Tra scelte tattiche forse poco adatte e la colpa nel non aver preso ancora le misure del gioco di Inzaghi bisogna dirselo chiaramente, è inaccettabile per il Milan uscire sconfitti in queste maniere con la propria storica rivale. Ora però il Milan deve guardare avanti perché ad attenderlo ci sarà ancora San Siro, ma questa volta totalmente tinto di rossonero per la prima attesissima sfida di Champions League. Nel frattempo, sui social, risaltano ancora gli sfottò tra i due club.

Il derby non è ancora terminato, l’Inter punzecchia il Milan

Questo Derby ha pesato come un macigno sugli animi rossoneri e sulla squadra. Dopo l’euforia delle prime tre ottime prestazione in campionato l’Inter ha rispedito in soffitta ogni esultanza del Milan. Stracittadina più calda che mai. I gol di Thuram e Frattesi, che sembravano dovessero vestire la maglia del Milan in estate, hanno colpito dritto nel cuore dei tifosi milanisti.

Il Milan, sicuro dei suoi mezzi, dovrà ripartire dalla Champions, dal Newcastle e dal face-to-face con l’ex Tonali. Nel frattempo gli sfottò dei nerazzurri ai rossoneri non finiscono. Difatti l’Inter ha postato sul proprio canale X ufficiale (ex Twitter) un video che ritrae Frattesi al telefono con Carlo Verdone che, noto tifoso romanista, gli chiede cosa succederebbe se dovesse per caso mai segnare una rete nel Derby.

Lo stupore del noto attore è chiaro, ironizzando addirittura con un:“Se segni? Ma che segni?”, ma subito dopo ecco il video del gol del 5-1 marcato Frattesi dopo aver ricordato a Leao e Co. i quattro gol subiti prima, come Totti con la Juventus. Dunque un video che non vuole di certo spegnere gli animi, ma che fomenta ancor di più i tifosi interisti. E anche quelli milanisti…