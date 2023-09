Nuovo stadio Milan, Cardinale lavora in grande: svelato il dossier con il progetto

Il n°1 rossonero Gerry Cardinale non intende badare a spese per il nuovo stadio del Milan, per il quale ha in mente un importante progetto.

Il Milan continua a lavorare giorno per giorno affinché possa avere presto un nuovo stadio in cui giocare. Visti i problemi burocratici legati all’eventuale abbattimento di San Siro e alla permanenza nel comune di Milano, la proprietà rossonera perseguirà i propri piani a San Donato.

È evidente come negli ultimi anni si sia già perso troppo tempo battendo piste impercorribili. Cosciente di ciò, Gerry Cardinale avrebbe dunque mosso un deciso passo verso il tanto atteso inizio dei lavori. L’obiettivo è chiaro: aprire i cantieri entro il 2025, in modo da avere a disposizione l’impianto a partire dal 2028 o dal 2029.

Cardinale svela il progetto del nuovo stadio del Milan: design in pieno stile USA

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fondatore di RedBird avrebbe stretto i rapporti con alcuni grandi esponenti dell’architettura delle infrastrutture sportive: Tim Romani, nel ruolo di consulente primo, a cui si affiancheranno gli studi CAA Icon e Manica.

Questo esatto trio ha già lavorato in passato alla realizzazione dell’Allegiant Stadium di Las Vegas, lo stesso in cui gli uomini di Stefano Pioli hanno disputato l’amichevole contro il Barcellona lo scorso primo agosto. In parte, proprio da esso il Milan prenderà spunto per il design della sua nuova casa.

Difatti, Cardinale intende dar vita ad un’impianto in pieno stile USA: molto capiente (l’ipotesi è di due anelli da 70 mila posti in totale), all’avanguardia e in grado di ospitare altri eventi d’intrattenimento, al di fuori di quelli sportivi.

In modo da soddisfare quest’ultimo concetto chiave, il nuovo stadio verrà dotato dei maxischermi più grandi d’Italia, oltre che di un museo e di aree adiacenti adatte alle famiglie al suo esterno.