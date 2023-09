Resta al Milan, scelta fatta: c’entra la Champions League

Stefano Pioli alle prese con delle scelte ostiche. Il giocatore, fino ad ora un esubero, potrebbe rientrare per la Champions League.

Il Milan in queste settimane, oltre alla Serie A, dovrà iniziare a puntare la Champions League. La competizione europea per i rossoneri inizierà il 19 Settembre e nel girone dovrà fronteggiare squadre non banali come PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Saranno 23 i giocatori che Stefano Pioli potrà portare in questa fase e la lista dovrà essere presto resa nota. La scadenza è infatti per domani, 04/09, sera. Un giocatore che potrà rientrare nella lista potrà essere Mattia Caldara.

Milan, Caldara: possibile reintegro?

Il difensore centrale italiano è tornato al Milan in questa sessione di mercato.

Dopo aver concluso le esperienze con Spezia e Venezia l’italiano è sempre rimasto fuori dagli schemi di Pioli ma ora la situazione potrebbe cambiare.

Secondo Tuttosport Pioli infatti potrebbe prendere la decisione di lasciare fuori dalla lista il neo acquisto in difesa, Pellegrino, e chiamare il difensore italiano che quindi può ridisegnare la propria permanenza al Milan.