Roma-Milan, il gesto non è passato inosservato: Pioli può sorridere

È un avvio di stagione col botto per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri mettono ko anche la Roma, ottenendo una grande vittoria allo stadio Olimpico.

In attesa della fase a gironi della UEFA Champions League, il Milan di Stefano Pioli continua a prendersi la scena del campionato di Serie A. Nonostante la rivoluzione di mercato effettuata questa estate, il club rossonero sta facendo suo questo inizio di stagione. La squadra allenata da Stefano Pioli sta attirando i riflettori del campionato di massima serie, vincendo e convincendo.

Il Milan di Stefano Pioli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi inanellando tre vittorie consecutive nelle prime tre gare disputate. La formazione rossonera ha fatto bottino pieno in questo avvio di campionato, mettendo ko Bologna, Torino e Roma. L’ultima convincente vittoria è arrivata contro i giallorossi, dove il Milan ha messo le mani sui tre punti grazie alle reti di Giroud e Leao. A niente è servito il gol nel finale di Spinazzola. Proprio all’Olimpico, nella prima vittoria esterna della stagione, è arrivata l’ennesima prestazione di livello da parte del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno lanciato un segnale forte e chiaro alle pretendenti per la corsa Scudetto.

Cardinale si gode un grande Milan all’Olimpico

Ad assistere alla grande prestazione del Milan di Stefano Pioli, era presente in tribuna anche il presidente rossonero Gerry Cardinale. Non solo a San Siro, il numero uno del club milanese ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra anche in trasferta, sostenendola nell’ostico match dell’Olimpico. I ragazzi di Stefano Pioli hanno ripagato la presenza di Gerry Cardinale con una prestazione sontuosa, nella quale si è vista la grande identità e ambizione della squadra rossonera.

Nonostante le forti e pesanti critiche piovute nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, dovuto agli addii voluti di Maldini e Massara, Gerry Cardinale sta conquistando a modo suo l’affetto dei tifosi, mostrando grande attaccamento ai colori rossoneri. A giovare la situazione è senza dubbio la partenza sprint del Milan di Stefano Pioli, figlia sopratutto di un mercato oculato e ambizioso.

Infatti, nonostante le critiche, Gerry Cardinale è riuscito a mettere su una rosa competitiva, pronta a lottare su tutti i fronti. Sono ben 10 i colpi di mercato messi a segno dal Milan in questa sessione: Sportiello, Romero, Pellegrino, Okafor, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Chukwueze, Pulisic e Jovic.

Testimonianza dei grandi sforzi economici della società rossonera per regalare a mister Stefano Pioli una rosa di spessore. Dopo essersi preso la scena del mercato, adesso il Milan sta dando spettacolo in Serie A, facendo capire di essere una delle papabili per il titolo. Gerry Cardinale, almeno per adesso, si gode il suo grande Milan, così come fatto all’Olimpico nel match vinto contro la Roma.