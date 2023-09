Champions, tegola per il PSG: i tempi di recupero del giocatore

Si inizia a guardare già alle partite di Champions League e uno dei protagonisti ha già messo la sfida contro il Milan nel suo mirino dopo l’infortunio subito in questa pausa.

Si tratta di Marco Asensio, il calciatore spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca nella tennistica vittoria contro la Georgia di settimana scorsa. L’esterno in forza da quest’anno al PSG ha riportato un problema fisico.

Stesso il CT De La Fuente agli organi di stampa nazionali, ha rivelato che il calciatore dovrà rimanere fermo per un periodo. Sarò poi cura dei medici del PSG rimettere il prima possibile in forza il talentuoso esterno spagnolo, che nello scacchiere di Luis Enrique è una pedina fondamentale

Le parole di De La Fuente

A domanda precisa nella conferenza stampa post vittoria contro il Cipro, il commissario tecnico della Spagna ha risposto così alle domande su Marco Asensio:

“Sia Marco Asensio che Dani Olmo si sono fatti male nella partita contro la Georgia ed entrambi molto difficilmente ci saranno nella prossima sosta di metà ottobre”

Facendo i vari conti sembra quasi certo che il calciatore spagnolo del PSG ha messo nel mirino di ritornare il prossimo 25 ottobre, quando il Milan affronterà i parigini in una sfida che sarà fondamentale per il girone di Champions League. Per Asensio dunque sarà quasi certo il forfait nel girone d’andata contro Newcastle e Borussia Dortmund.